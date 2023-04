Premium Het beste van De Telegraaf

Rotterdamse hitzangeres neemt wat gas terug, maar geniet volop Anita Meyer: ’Ik kan nu doen en laten wat ik wil’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Vind maar eens iemand die stil kan blijven staan bij het horen van Why tell me why, de hit die Anita Meyer begin jaren tachtig had. De zangeres staat nog steeds wekelijks met haar evergreen op de bühne, maar heeft een tijdje geleden besloten het wat rustiger aan te doen. „Ik probeer meer te genieten van de andere dingen die het leven te bieden heeft. Dat heb ik langzamerhand wel verdiend.”