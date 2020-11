Mark Rutte: geen uitzondering voor Youp van ’t Hek

De cabaretier heeft samen met BnnVara, de NPO en Koninklijk Theater Carré gevraagd of de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een uitzondering voor hem kan maken. Van ’t Hek vreest dat de voorstelling op televisie niet werkt als er maar dertig mensen in de zaal zitten.

„Voor een goede televisie-uitzending heb je iets méér nodig dan dertig man. In theaters wordt zó goed opgelet, de regels worden zó goed nageleefd. Ik hoef geen vol Carré. Maar met 250 mensen komt er een lach, dat is voor beide partijen - de cabaretier en de mensen in de zaal - goed te doen”, zei Youp daar eerder over.

De premier „zou het heel leuk vinden” als het wel zou doorgaan, want zijn shows zijn „natuurlijk geweldig”, zei hij vrijdag voor de camera in Beau. „Ik ben opgegroeid met Wim Kan, dat is echt negentiende eeuws”, zei Rutte lachend. „Youp hoort natuurlijk in die traditie.”

Coronaminister Hugo de Jonge snapt dat de cabaretier baalt van de coronamaatregelen. „Ik kan me voorstellen dat mensen denken: waarom kan ik niet gewoon doen wat ik heel graag wil? Dat geldt voor ondernemers en dat geldt voor theatermakers. Ik begrijp dat allemaal hartstikke goed.” Volgens hem is een uitzondering echter ook uitgesloten en wordt „stap voor stap” gekeken naar de mogelijkheden rond de feestdagen.

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wijst het idee niet gelijk af. „Als hij met een serieus voorstel komt, dan gaan we daar serieus naar kijken.”