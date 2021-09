Vrouw herkent bedsprei overgrootmoeder in Met-outfit A$AP Rocky

„Mijn overgrootmoeders sprei is een tijdje geleden gedoneerd aan een tweedehandswinkel”, vertelt deze Sarah. „Toen ik de foto van het Met Gala zag, realiseerde ik me meteen dat het die sprei was. Ik heb in Vogue gelezen dat de designer de quilt heeft gevonden in Zuid-Californië en zijn kantoor is niet ver bij ons in Venice vandaan.”

De vrouw deelt in de post een foto van A$AP Rocky op het gala met daarnaast een kiekje dat haar moeder nog had van dezelfde sprei op hun oude bed. „Zo te zien is oma Mary met A$AP Rocky naar het Met Gala geweest en heeft Vogue daar nog over geschreven ook”, schrijft ze.

Sarah deelde niet veel later een tweede post, waarin ze benadrukt dat ze niet verbolgen is of iets wil van de ontwerper, Eli Russell Linnetz, waarmee ze inmiddels leuk contact heeft gehad. „Ik heb het alleen gepost omdat ik het zo geweldig vind dat mijn overgrootmoeder dit met liefde heeft gemaakt om mijn moeder warm te houden en er nu door ontzettend getalenteerde mensen een fantastisch kunststuk van is gemaakt.”

A$AP Rocky’s vriendin Rihanna kon het verhaal van Sarah waarderen: de zangeres likete beide posts over de herkomst van de quilt.