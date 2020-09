Cheer-ster Jerry Harris gearresteerd voor kinderpornografie

Jerry Harris in Cheer Ⓒ Netflix

Jerry Harris (21) was een van de meest geliefde personages uit de Netflix-docuserie Cheer, die tijdens de quarantaine wereldwijd door miljoenen mensen werd bekeken. Het leverde hem daarna zelfs een baan op als rode loper-verslaggever voor The Ellen DeGeneres Show bij de Oscars, maar momenteel heeft Harris hele andere zaken aan zijn hoofd. Hij is gearresteerd voor het in bezit hebben van seksueel getinte foto’s van minderjarige jongens.