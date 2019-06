Punky Brewster komt terug

In de reboot is Punky een alleenstaande moeder die haar leven op de rit probeert te krijgen. Wanneer de nieuwe serie op de buis moet verschijnen, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of andere acteurs uit de oorspronkelijke cast terugkeren.

Punky Brewster was van 1984 tot en met 1988 te zien. In Nederland werd de serie uitgezonden door de VPRO en later door Kindernet.