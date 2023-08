Nieuwe raadselen rond noodlottige dood Julian Sands

De Britse acteur werd afgelopen januari als vermist opgegeven door zijn vrouw nadat hij door noodweer werd overvallen in het San Gabriel-gebergte in de staat Californië. Maandenlang werd er tevergeefs gezocht in het gebied, tot een groep wandelaars eind juni per toeval op het stoffelijk overschot van de 65-jarige stuitte.

Bekijk ook: Gevonden lichaam in bergen is van acteur Julian Sands

In gesprek met de New York Post doen de hikers nu hun verhaal. Daaruit blijkt waarom Julian Sands zo goed als onvindbaar was. Hij had zich gehuld in donkere, camouflerende kleding waardoor hij praktisch opging in zijn omgeving. „Hij leek wel een ninja”, aldus Bill Dwyer, woordvoerder van de groep bergbeklimmers.

Sands werd ontdekt nadat de klimmers langs de weg een donkere bergschoen aantroffen met menselijke resten. Niet ver daar vandaan ontdekten ze de andere schoen, een skistok en vervolgens de rest van het stoffelijk overschot. Over de identiteit van het slachtoffer bestond geen onduidelijkheid, een portemonnee met Sands ID-bewijs lag niet ver van het lijk.

Spikes

Wel verbaasden de hikers zich over het feit dat Sands totaal niet de juiste spullen bij zich had om door de bergen te trekken in barre omstandigheden. Zo had hij geen helm of ijspikkel bij zich en ook geen rugtas met proviand en survivalspullen. Ook droeg hij micro-spikes aan zijn schoenen die volledig ongeschikt zijn om op ijzige bergpaden te lopen.

De gebrekkige voorbereidingen zijn opmerkelijk omdat Sands volgens de autoriteiten geen beginnende bergbeklimmer is. Ook zou hij op de hoogte zijn geweest van de rap verslechterende weersomstandigheden die het gebied begin dit jaar teisterden.

Nog altijd is onduidelijk wat de Warlock-acteur fataal is geworden. Lijkschouwers konden een definitieve doodsoorzaak niet vaststellen omdat het lichaam van Sands al te ver was vergaan.