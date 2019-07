BN’ers slepen Vierdaagsekruis in de wacht

Johan Vlemmix blikt terug op ’een van de zwaarste Vierdaagsen ooit’. De Oranjegek liep met twee kapotte knieën én een kartonnen koning Willem-Alexander of koningin Máxima op zijn rug vier keer 30 kilometer. „Toch een beetje de watjesafstand”, zegt Johan daar zelf over. „Maar ik mocht eigenlijk helemaal niet lopen met mijn knieën. Mijn benen staan nu zo ver uit elkaar, daar kan een paard zo onderdoor.”

Vlemmix was iets na 16.00 uur binnen en mocht een gouden Vierdaagsekruisje ophalen omdat hij de wandeltocht voor de tiende keer volbracht. Maandag neemt de Oranjegek eerst toch maar even contact op met zijn arts. „Ik hoop niet dat die té boos is. Ik kreeg al twee nieuwe knieën, maar dat is nu wel helemaal nodig.”

10.000 euro

Jamai Loman ging niet voor de „watjesafstand” en stapte in vier dagen 200 kilometer. „We hebben het gewoon gehaald!”, jubelde Jamai aan het einde van de middag op Instagram. Met een aantal vrienden liep de zanger en presentator voor zijn liefdadigheidsorganisatie, Stichting Overwinnaars. „De medaille hangt al om en we hebben meer dan 10.000 euro opgehaald. Thanks voor al jullie support en lieve berichten.”

Dionne Stax liep de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar voor de elfde keer, wat haar een kroontje voor op haar gouden kruisje opleverde. „Wat een dagen en wat een feestje!!”, deelde ze na afloop op Instagram. Radio 2-dj Frank van ’t Hof haalde zijn Vierdaagsekruisje net op tijd op. Hij maakte zich bij het opspelden van de versierselen vooral druk of zijn tepel niet geraakt zou worden, zo is te zien in zijn Instagram Stories.