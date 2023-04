Belgische koning Filip breekt drie ribben bij kitesurfen

Het was eerder al bekend dat de 63-jarige Filip geblesseerd was geraakt bij het uitoefenen van zijn favoriete hobby. Het ongeval gebeurde in Spanje, waar Filip twee weken geleden was om een deel van de bedevaartroute naar Santiago de Compostella te lopen. Filip kreeg volgens Het Laatste Nieuws in volle actie een mast tegen zijn lichaam aan. Hierbij brak de vorst de drie ribben.

De koning was vorige week in Frans-Guyana met zijn zoon prins Gabriël om de lancering van de Europese ruimtesonde Juice bij te wonen. Het viel enkele waarnemers in Frans-Guyana op dat Filip wat ongemakkelijk oogde.