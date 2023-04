U2: ’Krezip-drummer doet geweldig werk’

Van den Berg vervangt tijdens de komende concertreeks in Las Vegas drummer Larry Mullen Jr., die vanwege een operatie tijdelijk uit de running is. De repetities voor de shows zijn leuk en werken met de invaller bevalt goed, zegt The Edge tegen vakblad Variety. „Het zijn grote schoenen om te vullen, want Larry is een van de beste drummers van zijn tijd, dus daar bestaat geen twijfel over. Maar Bram doet geweldig werk en ik denk dat iedereen heel blij zal zijn als ze ons live te zien krijgen.”

U2 treedt in september en oktober op in Las Vegas met nummers van het album Achtung Baby (1991), waar hits als One en Mysterious Ways op staan. „De nummers klinken ongelooflijk en het is gewoon zo leuk om ze opnieuw te spelen”, zegt de gitarist. „We hebben het erg naar ons zin gehad in de repetitieruimte.”