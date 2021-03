Beyoncé bedankt Meghan voor haar ’moed en leiderschap’

Beyonce Ⓒ ANP/HH

Het interview dat Meghan en Harry aan Oprah Winfrey gaven heeft ook Beyoncé geraakt. De zangeres, die Meghan in Londen ontmoette bij de première van The Lion King in 2019, plaatste een foto en boodschap op haar eigen website, om de hertogin van Sussex zo een hart onder de riem te steken.