Harrison Ford (80) denkt nog niet aan stoppen: ’Ik ben dol op werken’

„Ik ga er niet goed op als ik niks te doen heb. Ik ben dol op werken, ik houd ervan om me nuttig te voelen. Ik wil behulpzaam zijn”, zegt de Indiana Jones-acteur als hij gevraagd wordt naar zijn eventuele pensioenplannen.

Ford legt vervolgens uit dat het hele productieproces van een film de reden is dat hij zo dol is op zijn werk. „Het komt door de mensen waar je mee werkt, de intensiteit en de intimiteit van samenwerken”, zegt de Amerikaan. „Het is de ambitie die wordt gesmeed door woorden op papier. Ik plan niet wat ik wil doen op de set, ik voel me nergens toe verplicht. Ik word van nature beïnvloed door de dingen waar ik aan werk.”