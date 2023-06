Schaarsgeklede pornoster maakt pijnlijke vergissing en belandt op wake

Hayley Vernon trok met enkele schaarsgeklede vriendinnen naar een zaaltje in Currumbin Waters, in de buurt van Brisbane. Het trio was in de veronderstelling dat daar een evenement rond naakttekenen plaatsvond.

Bij hun aankomst kregen de vrouwen vooral rare blikken van de bezoekers toegeworpen. „Ze leken in de war door onze aanwezigheid”, zegt de 35-jarige vrouw in de Daily Mail. „Nadat we naar binnen liepen, vroeg ik een vrouw waar we precies moesten zijn voor de naakttekeningen. Ze keek mij geschokt aan en antwoordde dat het om een wake ging.” Hayley Vernon en haar vriendinnen bleken zich te hebben vergist in de datum. „Ik heb nog nooit zo hard gelachen om een slechte timing.”

Hayley Vernon werd een bekendheid na haar deelname in 2020 aan de Australische versie van het tv-programma ’Blind getrouwd’. De brunette is sindsdien actief op OnlyFans, waar gebruikers betalen om haar pikante foto’s en filmpjes te mogen zien. Ze heeft verschillende pornofilms opgenomen, dit alles zou haar naar eigen zeggen al meer dan een miljoen dollar hebben opgeleverd.