Chandler Baker schreef smeuïge #metoo-thriller

In haar spannende roman slaan vier collega’s, de juristen Sloane, Ardie, Grace en schoonmaakster Rosalita de handen ineen als hun baas de belangrijkste kanshebber blijkt te zijn om ceo van Truviv. Inc te worden, het bedrijf waarvoor ze al jaren werken. Alle vier hebben ze aan den lijve ondervonden hoe deze Ames Garrett zijn vrouwelijke medewerkers behandelt. Ze hebben zijn ronduit vrouwonvriendelijke gedrag altijd geslikt. Maar als ze ontdekken dat hij weer zijn boekje te buiten gaat, slaan ze terug. Keihard. En met dramatische gevolgen.

„Ja, er wordt een moord gepleegd. Er is een lijk”, zegt Baker met een grote grijns. „Maar er is, denk ik, ook veel waarom je kunt lachen. Zeker voor werkende moeders zal het leven van met name Sloane en Grace een feest der herkenning zijn. Ze hebben nooit tijd, nergens voor. Ze zitten met tepelkloven achter hun computer. Zijn uren in de weer met hun uiterlijk. Alleen al haren föhnen, kost elke dag een dik half uur. Om over de yoga en cardio-fitness en het uitzoeken van de juiste outfit maar te zwijgen.”

De Amerikaanse schrijfster - zelf stralend zwanger van haar tweede kind - is voor het eerst in Amsterdam. Ze heeft het Rijksmuseum bezocht, het Anne Frankhuis en genoten van de zonovergoten grachten. „Wat een heerlijke stad is dit, nog mooier dan ik dacht. Maar een ding heeft me wel verrast. Klopt het dat ’fluisternetwerk’ geen bekende term in het Nederlands is? Ik hoop dat het dankzij mijn boek toch in jullie Dikke van Dale komt”, zegt ze lachend.

Fluisternetwerken, oftewel whispering networks zijn in Amerika een bekend fenomeen. „Het zijn informele netwerken van vrouwen waarin zij informatie delen over mannen die je moet mijden op school, op de universiteit of later op kantoor. Heel bekend is de Magic Marker Bathroom Rape List die in 1990 op de Brown University circuleerde. Of de meer recentere Google spreadsheet met daarop namen van foute kerels uit de media, die twee jaar geleden in de VS rondging”, legt ze uit.

„Het gaat dan om vunzige types - meestal je baas, leidinggevende of docent - die voortdurend toespelingen maken over je uiterlijk, hun handen niet thuis houden of bij een bedrijfsevenement je drankjes blijven aanbieden, je in een hoek klem zetten en brutaalweg vragen of je misschien op oudere mannen valt. Zoals mij ooit eens overkwam toen ik stage liep bij een advocatenkantoor.”

„Echt roofdiergedrag à la Harvey Weinstein heb ik gelukkig nooit meegemaakt. Bovendien had ik de mazzel dat ik destijds ook gered werd door een oudere vrouwelijke collega die de pijnlijke situatie voor haar ogen zag gebeuren en ingreep. Zij had overduidelijk vaker met dat bijltje gehakt. Dat is wel belangrijk. Wij vrouwen moeten elkaar niet als concurrentes zien, maar elkaar helpen.”