Like Mike zaterdagavond terug op podium

Like Mike raakte vrijdagavond gewond bij een misstap op het podium tijdens de eerste show Bringing The Madness van het Belgische dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike. Michael verstapte zich tussen een loopbrug en een podium. Daarbij bezeerde hij zijn hand en zijn oogkas. Like Mike werd na zijn val vervangen door Steve Angello, die al klaarstond om als verrassingsgast op te treden.

De tweede show van Dimitri Vegas & Like Mike in het Sportpaleis is stijf uitverkocht. De Nederlandse dj Oliver Heldens verzorgt zaterdagavond het voorprogramma.