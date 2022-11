Premium Het beste van De Telegraaf

In dit stadion wordt wél uitbundig gefeest Kippenvel bij de Toppers in kolkende ArenA: ’Onbeschrijfelijk’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Met een dicht dak in de Johan Cruijff ArenA wisten de Toppers en hun gastartiesten het er vrijdagavond vanaf te blazen. Gerard Joling sloeg aan het rappen, Jan Smit bracht een emotionele ode aan Rob de Nijs en de handjes gingen volop de lucht in. Ook was er een speciale boodschap van Louis van Gaal voor de aanwezige fans.