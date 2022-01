Snollebollekes zet streep door Gelredome 2022

„Maaaaar dan! Er is ook goed nieuws: in 2023 komen we dubbeldik terug, naast de twee uitverkochte shows zijn er twee extra shows toegevoegd”, laat het feestnummer weten. Die concerten zijn op 25 en 26 maart. Op 26 maart gaat het om een familieshow in de middag, waarbij iedereen vanaf zes jaar welkom is.

De groep, bekend van nummers als Vrouwkes, Alaafrojack en Links Rechts, stond in oktober al vier keer in een uitverkocht Gelredome. In 2019 vulde Snollebollekes de thuishaven van Vitesse ook al twee keer volledig.