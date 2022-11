Na Hans Klok en Gordon: Famke Louise dit jaar geroast op Comedy Central

Door wie ze onder handen wordt genomen is nog niet bekend, maar de kans is groot dat Peter Pannekoek er weer bij is. Hij is te zien als de baby van de zangeres in het begeleidende filmpje dat Famke online heeft gezet.

Comedy Central is toe aan de zesde Nederlandse editie van The Roast. Famke Louise is de eerste vrouwelijke hoofdgast. Eerder kregen Hans Klok, Ali B, Gordon, Giel Beelen en Johnny de Mol er op komische wijze hard van langs van hun collega’s.