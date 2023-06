Kevin Spacey verwacht direct aan het werk te kunnen na vrijspraak

Spacey laat in een interview met ZEITmagazin weten niet bang te zijn dat hij snel weer aan het werk kan. De 63-jarige acteur is overtuigd van zijn eigen onschuld, maar begrijpt dat hij nog weinig steunebetuigingen heeft zolang de rechter nog niet heeft geoordeeld.

Zo stelt de tweevoudig Oscarwinnaar: „Het is een tijd waarin veel mensen erg bang zijn dat ze gecanceld zullen worden als ze me steunen. Maar ik weet dat er op dit moment mensen zijn die klaarstaan om me in te huren op het moment dat ik vrijgesproken word van deze aanklachten in Londen. Op het moment dat dat gebeurt, zijn ze klaar om verder te gaan.”

Geseponeerd

Naar verwachting start de inhoudelijke behandeling van de Britse MeToo-zaken op 28 juni. Het betreft incidenten tussen Spacey en meerdere mannen tussen 2001 en 2015. In die jaren werkte de Amerikaan voor het Londense Old Vic theater.

De acteur werd ook al in 2017 door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toen de aantijgingen naar buiten kwamen verloor Spacey al zijn werk, zoals zijn hoofdrol in de destijds populaire Netflixreeks House of cards. Meerdere zaken in de VS werden geschikt of geseponeerd.