Aretha Franklin-film Respect uitgesteld

Respect zou eigenlijk afgelopen augustus al in de bioscopen gaan draaien, maar de release werd naar januari verzet in verband met de uitbraak van het coronavirus. Dat gooit ook nu weer roet in het eten: in de grote steden van Amerika zijn de bioscopen nog altijd gesloten, waardoor de studio het niet aandurft de film voor januari op de planning te houden.

MGM maakte ook bekend een streep te zetten door de geplande release van Tomb Raider 2 op 19 maart. Het is nog niet bekend wanneer de sequel met Alicia Vikander wederom in de hoofdrol dan wel wordt uitgebracht. De film is het vervolg op Tomb Raider uit 2018, dat weer een reboot was van de videogameverfilmingen met Angelina Jolie in de hoofdrol uit 2001 en 2003.