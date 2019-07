Nieuwe film Monic Hendrickx in première in Tsjechië

A Certain Kind of Silence vertelt het verhaal van au pair Mia (de Tsjechische Eliska Krenková) die gaat werken bij een rijk Nederlands echtpaar (Hendrickx en Fernhout), dat lid is van een internationale sekte die er verontrustende leefregels op nahoudt. Mia krijgt de zorg voor hun zoontje Sebastian (Jacob Jutte) en wordt steeds verder hun radicale wereld ingezogen.

De film van de Tsjechische regisseur Michal Hogenauer heeft een bijna-volledig Nederlandse cast. Er zijn bijrollen voor Genio de Groot, Matthijs IJgosse en Elisa Beuger.

A Certain Kind of Silence is naar verwachting in het najaar in de Nederlandse bioscopen te zien.