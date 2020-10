Trey Songz besmet met coronavirus

„Ik wil jullie laten weten dat ik positief ben getest voor Covid-19”, zei Songz, wiens echte naam Tremaine Neverson is. Hij legt uit zich regelmatig te laten testen, omdat hij bij protesten aanwezig is en een zoontje heeft.

„Ik neem de besmetting serieus en ga in zelfquarantaine tot ik negatief test. Mijn opa is eerder dit jaar overleden, en hoewel het niet bevestigd is, geloof ik dat het Covid was. Dus ik heb het altijd al serieus genomen.”

De zanger vroeg zijn volgers om zijn voorbeeld te volgen en de coronacrisis net zo serieus te nemen. „Als je ermee in contact komt, doe dan hetzelfde. Doe alsjeblieft hetzelfde. Wees niet zoals de president.”