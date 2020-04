Youp van ’t Hek: volgende week weer een column

„Sorry, nog even geen column”, twitterde hij vorige week. Zaterdag heeft hij dus beter nieuws. „Bijnabeterzaterdag. Volgende week weer een column”, belooft Van ’t Hek.

Donderdag 19 maart werd bekend dat de 66-jarige cabaretier was opgenomen in het ziekenhuis nadat bij hem het coronavirus vastgesteld was. Maandag de 23e werd hij ontslagen en kon hij thuis verder herstellen.