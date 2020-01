Jessica Simpson kampte met alcohol- en medicijnverslaving

Een belangrijke oorzaak van haar verslavingen was het seksueel misbruik dat ze als jong meisje heeft meegemaakt. Jessica kon het moeilijk verwerken en verdoofde de pijn jarenlang. Haar dokter maakte zich grote zorgen over haar gezondheid. „Ik was mezelf aan het doodmaken met alle drank en pillen”, schrijft ze.

In november 2017 besloot Jessica, die moeder is van Maxwell (7), Ace (6) en Birdie (10 maanden), dat het genoeg was en ze is sindsdien nuchter en clean. „Het was makkelijk om de alcohol op te geven. Ik was boos op de fles. Op hoe het ervoor zorgde dat ik zelfgenoegzaam en verdoofd bleef.”

De zangeres hoopt dat haar openhartige verhaal de lezers kan helpen. „Het is een lang, zwaar en emotioneel proces geweest waar ik uit ben gekomen met een gevoel van geluk, voldoening en zelfacceptatie. Ik heb mijn pijn omgezet naar iets moois dat mensen hopelijk kan inspireren.”