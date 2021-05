Familie Michael Jackson eist onderzoek naar interview Martin Bashir met King of Pop

Ⓒ Getty Images

In de nasleep van het vernietigende rapport over het spraakmakende BBC-interview met prinses Diana in 1995, eisen familieleden van Michael Jackson een onderzoek naar het vraaggesprek tussen Martin Bashir en de King of Pop in 2003. De onthullingen die in de documentaire Living With Michael Jackson worden gedaan, zouden volgens zijn familie zijn carrière hebben vernietigd. „De door Bashir gemanipuleerde beelden zijn een van de belangrijkste redenen waarom mijn oom er niet meer is.”