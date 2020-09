Liam Payne bevestigt verloving met Maya Henry

„Bedankt, we zijn heel erg gelukkig”, zegt de 27-jarige zanger wanneer hij wordt gefeliciteerd door de presentatoren van Good Morning America. Ook was de ex-One Direction-zanger afgelopen week jarig én ging zijn zoontje donderdag voor het eerst naar school. „Het voelt als een hoop eerste keren, en dat is geweldig.”

Met ex-vriendin Cheryl Cole kreeg Liam een zoontje, Bear. Het stel had 2,5 jaar een relatie.