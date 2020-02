Schoot cupido raak bij Giel Beelen tijdens First Dates?

Aan het einde van het programma werd bekend dat Giel en Malou (29) meerdere afspraakjes hebben gehad na de blinddate. Op de Instagram Stories van Giel is daarna te zien dat ze samen hun ontmoeting in First Dates hebben bekeken. Hij schrijft daarbij: „Verder totaal niet ongemakkelijk om samen je First Date terug te kijken natuurlijk.”

Ook heeft hij een kiekje van hen samen geplaatst op het sociale medium. „Onze First Date. En zeker niet de laatste. 😘 #HappyValentinesDay”, aldus een zichtbaar stralende Giel.