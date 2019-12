Kamervragen na slachthuisitem Lubach

De Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot en Jan Paternotte willen van Schouten weten wat de consequenties zijn van het tekort aan dierenartsen die willen werken voor NVWA. Zij vrezen dat het aantal dieren dat in Nederland geslacht wordt te hoog is om de voedselveiligheid door het gebrek aan controles te garanderen. Ook vragen zij Schouten en onderwijsminister Ingrid van Engelshoven of het mogelijk is het aantal studenten diergeneeskunde dat zich specialiseert in landbouwhuisdieren te verhogen.

Het item leidde de afgelopen twee weken tot een toename van het aantal vegetariërs. Dat meldde ProVeg, de organisatie die mensen probeert te bewegen minder vlees te eten. Er meldden zich na de bewuste uitzending van het VPRO-programma een paar duizend mensen die de zogenoemde ’Veggie Challenge’ willen aangaan. Zij beloven dan zeker dertig dagen geen vlees te eten om te kijken hoe dat bevalt.

Het item mag overigens volgens de NPO-regels niet vóór 22.00 uur ’s avonds worden uitgezonden, omdat de beelden volgens de Kijkwijzer te schokkend zouden zijn voor kinderen onder de 16. Daarom kan de uitzending van Zondag met Lubach alleen ’s nachts worden teruggekeken.