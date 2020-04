Jeroen van der Boom: ’Vond dat ik niets toevoegde’

Ⓒ Wessel de Groot

Een jaar heeft Jeroen van der Boom ervoor uitgetrokken om aan zijn nieuwe programma te werken. In Hoge bomen interviewt hij bekende Nederlanders aan een speciaal gebouwde piano. Het blijkt een schot in de roos. Zo zingt Sylvie Meis ongepland, met trillende stem, een liedje dat speciaal is voor haar en haar verloofde, en alle geïnterviewden raken geëmotioneerd. Een droom voor veel tv-makers, maar niet voor Van der Boom. „Het was heel ongemakkelijk.”