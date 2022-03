Premium Het beste van De Telegraaf

Beste theaterlied is van Joost Spijkers

Door Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Joost Spijkers laat in zijn uitvoering geen nuance liggen volgens de jury. Ⓒ Foto Brenda de Vries

Joost Spijkers, Peer Wittenbols, Arend Niks en Andreas Suntrop ontvingen gisteravond in het Amsterdamse theater Bellevue de Annie M.G. Schmidtprijs voor hun lied Welkom thuis, dat te horen was in het theaterprogramma Hotel Spijkers.