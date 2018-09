Mark Wahlberg bewondert slachtoffers Boston

Wahlberg, die zelf afkomstig is uit Boston, speelt in de film een politieman die bij de finish staat als de bommen afgaan. “Ik zou niet weten of ik de moed had gehad om naar de slachtoffers te gaan om hulp te bieden”, zei hij.

Vooral het verhaal van het pas getrouwde koppel Jessica Kensky en Patrick Downes spreekt tot de verbeelding van de acteur. Beiden raakten zwaargewond en moesten tientallen operaties ondergaan. Ze gaan nu getekend door het leven, maar volgens Wahlberg maken ze iets van hun leven en laten ze zien wat doorzettingsvermogen en moed betekenen. “Ik raakte geïnspireerd door hun verhaal”, zegt hij. “Dat maakte het waard om in deze film een rol te spelen.”