Taylor Swift boos dat haar muziekrechten weer zijn verkocht

Scooter kocht de rechten vorige zomer, toen hij het platenlabel opkocht waar de zangeres destijds onder contract stond. Taylor was daar niet blij mee omdat haar naar eigen zeggen niet is aangeboden om haar muziek te kopen. Ook zegt ze dat Scooter haar verbood nummers uit die tijd live te spelen, iets wat hij ontkent.

Volgens de 30-jarige zangeres wilde Scooter ook zijn meest recente deal achter haar rug om regelen. Het investeringsfonds dat de rechten heeft gekocht, informeerde haar echter weken geleden al over wat er gaande was. „Dit was de tweede keer dat mijn muziek was verkocht zonder dat ik ervan op de hoogte was. In de brief stond dat ze me voor de verkoop wilden laten weten hoe het zat, maar dat Scooter Braun hen had verboden contact met mij of mijn team te zoeken en dat de deal anders niet zou doorgaan.”

Taylor staat nu onder contract bij een nieuw platenlabel en is van plan om haar eerste albums opnieuw onder haar eigen naam op te nemen. „Ik wil jullie bedanken voor jullie steun tijdens deze kwestie en ik kan niet wachten tot jullie horen wat ik heb bedacht.”