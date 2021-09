Chantal Bles ’waanzinnig trots’ op grote liefde Robert Doornbos

Styliste Chantal Bles heeft het tijdens het Dutch GP weekend in Zandvoort zonder haar partner Robert Doornbos moeten stellen, omdat hij dagenlang bezig was met opnames voor Ziggo Sport. Bles zegt via sociale media ’zoooooooo waanzinnig trots!!’ te zijn.