Oekraïne overweegt Eurovisie Songfestival in verschillende regio’s

Oekraïne won dit jaar het liedjesfestijn. Daarom zou de volgende editie in principe nu in het door oorlog geteisterde land moeten plaatsvinden. Het land is deze week officieel begonnen met de voorbereidingen voor het volgende Eurovisie Songfestival. Er is een organisatiecomité gevormd en goedgekeurd.

„Gisteren hebben we een vragenlijst beantwoord voor het hosten van Eurovisie in Oekraïne bij de European Broadcasting Union”, aldus Oleksandr Tkachenko, de Oekraïense minister van cultuur. „Binnen een zeer korte tijdspanne slaagde de regering erin om grondige en uitgebreide antwoorden te geven.”

Tkachenko belooft dat het land de verplichtingen voor de organisatie nakomen. „We hebben gedetailleerde antwoorden gegeven op beveiligingsvragen en andere organisatienuances en verschillende locaties voorgesteld”, aldus de bewindsman. „We begrijpen dat we gezien de huidige omstandigheden voor de uitdaging staan om Eurovisie in Oekraïne te organiseren. Maar we zijn deze uitdaging aangegaan en ik weet zeker dat we iedereen zullen verrassen.”

De Oekraïners zijn ondanks de oorlog met Rusland al sinds de overwinning vorige maand van de groep Kalush Orchestra in Turijn serieus over het organiseren van een songfestival in eigen land. Verschillende landen boden zich in de afgelopen tijd aan om Oekraïne te helpen met de organisatie of om het evenement helemaal over te nemen.