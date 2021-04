Recensie nieuwste Nicci French: Overbezorgde moeder speurt naar moordenaar

Nicci French. Ⓒ Foto Mark Kohn

De alleenstaande moeder Tess Moreau heeft haar leven net weer een beetje op de rails na de scheiding van haar grote liefde Jason als haar 3-jarige dochtertje Poppy thuiskomt met een verontrustende tekening. Ze is ervan overtuigd dat haar oogappel getuige is geweest van een moord en zelf ook gevaar loopt. Maar wie ze spreekt - haar ex, de juf van school, haar nieuwe minnaar of zelfs de politie - niemand gelooft haar. Iedereen denkt dat zij zich onnodig zorgen maakt, spoken ziet en aan mogelijk zelfs aan het doordraaien is.