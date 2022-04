Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij lijkt geen idee te hebben wat mensen tegenwoordig echt van hem vinden’ ’Prins Andrew wanhopig op zoek naar publieke erkenning’

Door Nick Wijsen Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Het kwam de gevallen Britse prins Andrew op flink wat kritiek te staan toen hij totaal onverwachts aan de zijde van Queen Elizabeth verscheen tijdens de herdenkingsdienst van prins Philip. Nog geen week later haalt de hertog van York wéér de krantenkoppen met een opmerkelijke actie op het Instagram-account van zijn ex-vrouw Sarah Ferguson. Op haar profiel plaatste hij zaterdag een bericht over zijn tijd in de Falklandoorlog. Een paar uur later werd de post weer offline gehaald. „Hij leek wanhopig op zoek naar publieke erkenning...”