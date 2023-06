Laatste spullen Harry en Meghan uit Frogmore Cottage gehaald

Het hof bevestigt dat Harry en Meghan de woning op het landgoed Windsor van de koninklijke familie hebben leeggehaald, maar gaat niet in op de details en of de hertog en hertogin van Sussex dat bijvoorbeeld ook echt zelf hebben gedaan. Wel laat woordvoerder Michael Stevens weten dat Harry en Meghan 2,4 miljoen pond (bijna 2,8 miljoen euro) hebben uitgegeven voor de huur en het opknappen van de woning.

Harry en Meghan woonden sinds 2018 in Frogmore Cottage, dat door toenmalig koningin Elizabeth cadeau gedaan werd. Het stel werd eerder dit jaar gevraagd om hun spullen te pakken nadat Harry de aanval op zijn familie opende in zijn biografie Spare. Gefluisterd werd toen dat prins Andrew, die nog in de Royal Lodge woonde, de woning over kon nemen. Over de nieuwe bewoner(s) van Frogmore Cottage deed Buckingham Palace donderdag geen uitspraak.