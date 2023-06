Netflix bestelt vervolg op Schwarzenegger serie FUBAR

Hollywood Reporter meldt dat Netflix meer dan tevreden is over FUBAR. De komische actieserie ging op 25 mei in première en in drie weken tijd is er maar liefst 219 miljoen uur naar gekeken. Een record volgens Netflix.

In FUBAR neemt de 75-jarige Schwarzenegger zijn reputatie als stoere actieheld in films als True lies met een knipoog op de hak. Hij speelt CIA-agent Luke Brunner die vlak voor zijn pensioen moet samenwerken met zijn dochter Emma (Monica Barbaro) die inmiddels ook geheim agent is.

Arnold laat via Twitter weten dankbaar te zijn voor alle fans die genoten hebben van de eerste acht afleveringen.