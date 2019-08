Johnny de Mol openhartig over avontuur met shemale

In de Playboy vertelt Johnny openhartig over een avond met Ben Saunders na opnames voor Waar is de Mol? De twee gingen nog even op stap. „Het enige wat ik me daarvan herinner is dat ik de volgende ochtend wakker werd en er iets in mijn rug prikte. Ik dacht dat het Bens ochtendlul was, maar het was Ben niet. Het was een dame.”

Wie dacht dat het daarbij bleef, heeft het mis. „Bij dat verhaal hoort ook een tattoo en een verkeerd gezette tepelpiercing en nog meer dan dat. The Hangover is niet vergeleken bij wat wij hebben meegemaakt.”

Inmiddels is de presentator iets burgerlijker geworden en dat moet ook wel. Samen met zijn vrouw Anouk van Schie verwacht hij zijn tweede kindje. Maar zijn wilde haren is hij nog niet helemaal verloren. „Dat snuiven is wel een beetje web, maar dat doorzakken...”

Voor het nieuwe seizoen van Waar is de Mol? ziet Johnny het wel zitten om op reis te gaan met Thierry Baudet. Grote kans dat de reis dan iets minder avontuurlijk verloopt...