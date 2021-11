3FM zet Glazen Huis door, beslist last-minute over publiek

De organisatie van de actieweek van 3FM bekijkt eind december pas vlak voor de start of het publiek kan toelaten bij Serious Request, zegt een woordvoerder NPO 3FM. „Dit is natuurlijk volledig afhankelijk van de maatregelen van de overheid die op dat moment gelden.” Wel is voor het oorspronkelijke buitenpodium alvast een binnenlocatie gevonden. „Het beoogde buitenpodium is verplaatst naar binnen in de Prodentfabriek, waardoor er bij de evenementen die daar plaatsvinden toch hopelijk publiek kan zijn.” De nieuwe coronamaatregelen gelden vooralsnog tot 14 december.

Het Glazen Huis staat van 18 tot en met 24 december in Amersfoort. Dj’s Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen draaien 24 uur per dag plaatjes om geld in te zamelen voor het Wereld Natuur Fonds. Tijdens vorige edities stond het huis middenin in de stad en gingen duizenden luisteraars erheen om een kijkje te nemen. De laatste editie vond plaats in 2017.