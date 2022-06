Johnny Depp viert overwinning met Indiaas diner van 58.000 euro

Depp was in Birmingham om een verrassingsoptreden te geven met de Amerikaanse gitarist Jeff Beck. Tijdens zijn bezoek hadden Depp en Beck zin in Indiaas eten en dus werd restaurant Varanasi, met 20.000 vierkante meter ook wel het grootste Indiase restaurant van Birmingham, speciaal voor hun afgehuurd.

Mohammed Hussain, manager van Varanasi, vertelde aan The New York Post: „We kregen zondagmiddag een telefoontje dat Johnny Depp met een gezelschap van twintig mensen wilde komen eten. Ik wist niet wat ik hoorde, in eerste instantie dacht ik dat het een grap was. Maar toen zijn beveiligingsteam vooraf arriveerde om het restaurant te controleren, wist ik dat het menens was. Uiteindelijk hebben we het hele restaurant voor hem afgehuurd, zodat hij geen last zou hebben van andere gasten.”

De chef-koks zorgden ervoor dat er in een mum van tijd een Indiaas feestmaal op tafel stond, bestaande uit shish kebab, kip tikka masala, lam karahi en tandoori gamba’s. Tijdens het diner vloeiden de flessen champagne rijkelijk en werden er verschillende cocktails geschonken. Het toetje bestond uit cheesecake en panna cotta.

’Aardige en nuchtere man’

De manager van Varanasi vond dat Depp een ’erg aardige, nuchtere kerel’ was. „Hij bracht veel tijd door met het personeel en ging meerdere keren met hen op de foto. Je zou niet denken dat hij zo’n grote ster is.”

Hij voegde eraan toe: „We verdienden op die avond meer geld aan het bezoek van Depp dan aan onze drukste avond van de week, waarop we gemiddeld 400 gasten ontvangen.”

Het meest verrassende moment van de avond was toen Depp aangaf ’een pauze van twintig minuten van de rest te willen’ en plots bij Hussain op kantoor zat. De manager van het restaurant had tijdens het gesprek bewust niet naar de rechtszaak gevraagd. „Het was gewoon een leuk gesprek met een heel nederige man. Ik knijp mezelf nog steeds in mijn arm, want ik had nooit gedroomd dat Johnny Depp in mijn kantoor zou zijn om met mij te praten. Het was een hele eer om hem hier te hebben.”