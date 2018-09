Film hielp Will Smith dood vader te verwerken

“Ze gaven hem zes weken, maar hij leefde nog vier maanden”, vertelde Will donderdag in de talkshow van Ellen DeGeneres. “Mijn personage verliest iemand en verliest daardoor zichzelf. Zijn leven was perfect, en dan valt alles in duigen.”

Will bereidde zich voor op de rol in de tijd dat zijn vader te horen kreeg dat hij kanker had. Die samenloop van omstandigheden was volgens de acteur ‘geweldig’. “Ik verdiepte me in dit personage, dat in het christendom, Jodendom en boeddhisme antwoorden op vragen over de dood zoekt, en kon dat delen met mijn vader.”

Grappen

Volgens Will werd Collateral Beauty daardoor een heel persoonlijke film. “Als kunst en het leven zo samenkomen, en als je iets kunt maken dat mensen door een moeilijke tijd kan slepen, dan is dat fantastisch”, zegt hij over de film die vanaf volgende week in de bioscopen te zien is.

Dat zijn vader langer leefde dan artsen dachten, was volgens Will heel bijzonder. “Het was mooi om deze mogelijkheid te hebben, om alles te kunnen delen en er niet voor weg te lopen.” Vader en zoon bleven tot op het laatst grappen maken. “Een maand of drie na de diagnose zei hij: man, dit is gênant. Je zegt tegen iedereen dat je binnen zes weken dood bent en drie maanden later zit je er nog.”