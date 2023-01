Nieuw muziekprogramma voor Marieke Elsinga

De show heet Alles is Muziek, de opnames vinden in februari plaats. Het programma zal dit voorjaar bij RTL te zien zijn, meldt RTL Boulevard.

Andere namen die aan het programma meedoen, zijn nog niet bekendgemaakt. Elsinga is momenteel met zwangerschapsverlof, in november beviel zij van een zoon. In februari keert zij terug op Qmusic, waar zij de ochtendshow presenteert.