That ’70s Show-acteur verloofd

„Alleen nog maar wij”, schrijft Wilmer (39) bij de foto waarop te zien is hoe hij knielend aan zee zijn 28-jarige vriendin verrast met een ring. Het model deelt op haar pagina dezelfde foto en tekst, maar heeft er een close-upkiekje van de verlovingsring aan toegevoegd.

De twee werden in april vorig jaar voor het eerst samen gespot. In het verleden heeft Wilmer, die bekend werd van de sitcom That ’70s Show, onder meer met zangeres Demi Lovato en actrice Mandy Moore gedatet.

Wilmer Valderrama Ⓒ Hollandse Hoogte