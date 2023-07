Geen wereldacts maar wel veel gekkigheid en humor op de Zwarte Cross: ’We nemen onszelf niet zo serieus’

Motorcross, vrolijke muziek, het nodige bier en een hoop gezelligheid. De Zwarte Cross, die donderdag van start ging, is in volle gang. In de Randstad wordt het Achterhoekse festival nog weleens afgedaan als een ’plattelandsfeestje voor jonge boeren op klompen’, maar wie rondloopt op het terrein, ziet een gemêleerd publiek. „Mijn ouders van 75 voelen zich hier ook thuis.”

Een groepje dames uit Friesland is er helemaal klaar voor. Ⓒ Robert Hoetink