Geen wereldacts maar wel veel gekkigheid en humor op de Zwarte Cross: ’We nemen onszelf niet zo serieus’

Motorcross, vrolijke muziek, het nodige bier en een hoop gezelligheid. De Zwarte Cross, die donderdag van start ging, is in volle gang. In de Randstad wordt het Achterhoekse festival nog weleens afgedaan als een ’plattelandsfeestje voor jonge boeren op klompen’, maar wie rondloopt op het terrein, ziet een gemêleerd publiek. „Mijn ouders van 75 voelen zich hier ook thuis.”

Johan Kampman is al zo’n tien jaar betrokken bij de organisatie: „Heel mooi om te zien dat iedereen zich zo vermaakt.” Ⓒ Robert Hoetink