Hypochonder Van der Gijp: ’Ik kan best doodgaan vandaag’

Gelukkig voor René is een van zijn beste vrienden, Casper van Eijck, oncologisch chirurg. Hij hangt dan ook geregeld bij hem aan de lijn om gerustgesteld te worden. „Ik denk ’s ochtends weleens: ik kan best doodgaan vandaag. ’s Middags denk ik: het zal toch niet gebeuren? En om vier uur denk ik: het gaat nu toch echt gebeuren, en dan bel ik hem op. Dan zegt hij: dat gebeurt niet, joh.’”, vertelt hij in een interview met de Volkskrant.

Volgens Van Eijck is zijn angst meestal nergens op gebaseerd. „Het is altijd onzin.” Renee hoeft dan ook niet lang na te denken over een voorbeeld. Zo sloeg de paniek al snel toe toen hij een broodje ei met bacon in een vliegtuig had besteld. „Na een uur, jongen, ik zie alles dubbel en ik ga zweten, zwéten. Dus ik ben daar neergelegd, er is geland, ehbo erbij, allemaal toestanden”, vertelt hij.

Gelukkig ziet hij er ook wel de humor van in. „Het leuke is: dan ben ik helemaal van de kaart en bel ik hem. Dan zeg ik: Cas, ik ben helemaal niet goed geworden in het vliegtuig. Casper zegt dan: wat is er gebeurd? Zeg ik: ja, een eitje met bacon. En dan zegt hij: acute voedselvergiftiging, niets aan de hand. Je hebt vandaag nog even de schijterij en morgen is het weg. Maar ik kan daar weken in blijven hangen. Dan bel ik hem later weer op: het zal mijn hart toch niet geweest zijn? Of mijn nieren?”.