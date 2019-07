Robert Vuijsje: ’Imanuelle Grives is extreem in voorbereiding’

Robert en Imanuelle werkten nauw samen voor de film Alleen Maar Nette Mensen. „Voor de verfilming van mijn boek is ze in korte tijd twintig kilo aangekomen en daarna snel afgevallen. Voor een andere tv-serie heeft ze een aantal weken op straat geleefd. Ik ken geen andere Nederlandse acteur die zo extreem is in de voorbereiding van een rol.”

Op welke rol de actrice zich dan aan het voorbereiden is, weet de auteur ook niet, zo laat hij aan Shownieuws weten. „Dat weet ik niet, ik geef ook toe dat dat een minder sterk punt is.”