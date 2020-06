Lady Gaga voor het eerst met album op nummer 1 in Nederland

Voordat Gaga het album uitbracht, bracht ze al twee singles uit. De eerste was Stupid Love, en de tweede het nummer Rain on Me, dat ze samen met Ariana Grande opnam. Op het album staan ook samenwerkingen met de K-popgroep BLACKPINK en Elton John.

Gaga was al eerder nummer 1 in de Billboard hitlijsten. Dat was met de A Star Is Born-soundtrack, samen met Bradley Cooper, haar album Cheek to Cheek met Tony Bennett, en haar eigen albums Joanne, Artpop en Born This Way.