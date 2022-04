Margot Robbie wordt Barbie!

Barbie is inmiddels de zestig ruim gepasseerd, maar Margot Robbie laat haar stralen als nooit tevoren. Nog altijd is de creatie van de Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel razend populair en dat was voor regisseur Greta Gerwig (Lady Bird, Little Woman) een complete speelfilm aan het speelgoedicoon te wijden.

Zij wist Margot Robbie, de ex van Ben Affleck, te strikken voor de hoofdrol. De Australische schitterde in het verleden al in films als The Wolf of Wall Street (naast Leonardo DiCaprio), Suicide Squad en I, Tonya en werd op jonge leeftijd al twee keer genomineerd voor een fameuze Academy Award.

Ⓒ Mattel

Zij zegt over haar rol als Barbie: ,,Ik denk dat dit een fantastische kans is om weer eens voor wat positiviteit te zorgen. Ik hoop dat het een inspiratie is voor veel jonge kinderen.”

,,Daarnaast hebben we leuke manieren gevonden om het project aan te pakken. Mensen horen ’Barbie’ en denken precies te weten wat voor soort film het gaat worden. Dan horen ze dat Greta Gerwin helpt met schrijven en de film regisseert en dan blijkt dat ze toch geen idee hebben...’’

Naast de upcoming Robbie telt de cast nog meer grote sterren. Zo zal Will Ferrell te zien zijn als ceo van een speelgoedfabrikant en natuurlijk moet ook de rol van Ken, onlosmakelijk verbonden aan Barbie, worden ingevuld. Die eer is toebedeeld aan Ryan Gosling.