’Jan verheugde zich bijna op het einde’

Monique: „Door zelf de regie te houden, hebben we heel bewust afscheid kunnen nemen.” Ⓒ Erwin Olaf

De dood kwam in het geval van JAN DES BOUVRIE niet onverwacht. Neerlands bekendste interieurdesigner sloeg zich de afgelopen jaren manmoedig door lichamelijke tegenslagen heen, maar moest uiteindelijk onder ogen zien dat zijn strijd was gestreden. Kort na zijn overlijden sprak PRIVÉ, in zijn kantoor, met echtgenote MONIQUE (58) en zoon JAN JUNIOR (26). Vandaag, op de dag van zijn begrafenis, doen zij op deze plek EXCLUSIEF EN EENMALIG hun verhaal.